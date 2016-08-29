В городе Ейск Краснодарского края у семьи отдыхающих из Украины пропала собака с драгоценностями на 1 млн рублей, сообщает "Ейск Инфо".

Харьковчанка приехала в отпуск на Азовское море со своими детьми и таксой по кличке Джулия. Когда отдыхающие уходили купаться, они складывали свои драгоценности в мешочек на шее у своей питомицы, который был прочно прикреплён к ошейнику.

Такса Джулия всегда верно исполняла свои обязанности, охраняя золотые украшения, но 28 августа курортники не обнаружили свою собаку, когда вышли из воды.

Потерпевшая рассказала, что среди пропавших вещей было золотое кольцо и золотая цепочка с кулоном. Оба ювелирных изделия были украшены бриллиантами.

По утверждению хозяйки собаки, сумма ущерба составляет 400 тысяч гривен (более миллиона рублей), но гораздо сильнее она переживает за судьбу Джулии, которая уже пять лет живёт с семьёй.

Женщина заявила, что готова выплатить вознаграждение тому, кто найдёт пропавшую любимицу.