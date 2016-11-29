34-летие Александра Кержакова бурно отметили в Петербурге. Об этом сообщил сам футболист в своем блоге. Он выложил видео салюта, который дали в его честь на набережной в северной столице.

"Отмечаем семьёй! Всем спасибо за поздравления! Любимые люди всегда рядом!", - сообщил своим подписчикам в Instagram Александр Кержаков.

На фото, которым поделился футболист, видно, что день рождения Александр Кержаков отмечал в ресторане за большим столом, где собрались его самые близкие люди - супруга Милана, родной брат Михаил, друзья.

Многие блогеры отметили, что на столе нет ни одной бутылки с алкогольными напитками.

Добавим, 34 года нападающему петербургского "Зенита" Александру Кержакову исполнилось 27 ноября 2016.

Блогеры присоединились к поздравлениям и пожелали футболисту еще много голов и побед.