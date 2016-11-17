В Петербурге за пару недель с начала ноября выпало столько снега, сколько горожане видели разве что за всю зиму в 2014-м году. А к концу недели пришло потепление - накаты на дорогах превратились в лёд, а снег на крышах домов - в сосульки. В последние дни участились жалобы горожан на сосульки, которые свисают с крыш. С десяток случаев падения мокрого снега и льда зафиксировали горожане 17 ноября.



Подобный неприятный случай произошел и в Ботаническом саду Петра Великого. Сад занимает большую территорию, где также находятся различные постройки. Сотрудники Ботанического сада с начала недели активно убирают снег и принялись за чистку крыш, но не успели убрать все сосульки.



- Да, действительно, сегодня упала сосулька, в результате чего была травмирована пожилая женщина, - рассказали Metro в Ботаническом саду. - Угрозы для жизни нет. Ей была оказана первая медпомощь, мы принесли свои извинения и будем следить за её самочувствием.



Сад откроется для посетителей после того, как будут завершены все работы по очистке снега и наледи и сотрудники удостоверятся в полной безопасности посетителей.