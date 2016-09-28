Скончался бывший президент Израиля Шимон Перес. Ему было 93 года. Шимон Перес умер в больнице. Он был госпитализирован две недели назад с жалобами на слабость. Позже Шимону Пересу диагностировали кровоизлияние в мозг и инсульт. После резкого ухудшения состояния 27 сентября 2016 года Шимон Перес скончался, сообщили местные телеканалы.

С 1974 года по 2007 год Шимон Перес занимал должности в 12 кабинетах министров Израиля. С 1984 года по 2007 год он возглавлял кабинет министров Израиля. В 2007 году был избран президентом страны, сменив на посту Далию Ицика. Занимал эту должность до конца июля 2014 года. Шимон Перес - лауреат Нобелевской премии мира.

Как отметил в своем блоге известный журналист и писатель Владимир Соловьев, Шимон Перес был человек-эпоха.

"Скончался Шимон Перес. Большой политик. Человек-эпоха. Его любили и ненавидели, но мудрость ценили как друзья так и враги", - отметил Соловьев.

Израильские политики скорбят в связи с кончиной Шимона Переса.

"Сегодня Государство Израиль простилось с человеком, который стоял во главе семьи. Да будет благословенна его память", — написано в микроблоге Twitter спикера парламента Юлия Эдельштейна.