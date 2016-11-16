Лучшие диетологи из Америки провели сложное исследование и получили ответ на очень щекотливый вопрос: почему же после диеты лишние килограммы вновь и очень быстро возвращаются. Да ещё и появляются новые лишние!

Диетологи из американского университета Питтсбурга отобрали 130 желающих похудеть. Выдали им дневники питания и попросили вписывать туда и свой ежедневный рацион, и способы, использованные ими во время периода активного похудения.

Все участники эксперимента остались довольны результатами диеты. И все через время огорчились, обнаружив всё те же лишние килограммы.

Выводы американских диетологов: виновата... лень.

Учёные заявили, что когда человек перестаёт вести свои дневник, потихоньку возвращается к вредной пище. А также позволяет себе больше поспать, причём вместо серии физических нагрузок.

– На самом деле причины бывают разные, – заверила Metro главный диетолог одного из столичных центров снижения веса Наталья Нефедова. – Например, когда человек переходит на низкий ежедневный коллораж, он какие-то время худеет. Но его организм просто не успевает привыкнуть. Особенно, если человек прыгает с 3000 калорий на 1200. Потом наступает очень ровный момент, когда вес перестаёт уходить. Метаболизм очень сильно снижается. А человек расстраивается и начинает переедать. На фоне низкого обмена веществ килограммы начинают не просто возвращаться, а ещё и "перевозвращаться". То есть, человек набирает ещё больше, чем было.

Диетолог уверена, что основная проблема набора веса после завершения диеты именно в этом. "Ведь люди хотят быстрых результатов. Так человек думает: "За два месяца я всё сделаю! Я потеряю 40 кг!" А на самом деле это должен быть именно длительный процесс. И если он будет длительным, тогда он будет, действительно, навсегда", – считает Наталья Нефедова.

Кстати, она отмечает, что в последнее время количество людей, которые начинают худеть и втягиваются в новый образ жизни, растёт.

"Они начинают больше думать не о том, СКОЛЬКО есть, а о том, ЧТО есть", – заключает диетолог.