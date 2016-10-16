Государственный Русский музей принял на временное хранение триптих "Транскриптаза", автором которого является скандально известная экс-сотрудница Минобороны РФ Евгения Васильева.

Однако, как пишет "Радио Балтика" со ссылкой на пресс-службу музея, это вовсе не гарантирует, что картины попадут в коллекцию. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать фондовая закупочная комиссия, проходящая один раз в год.

Дата следующего заседания комиссии пока неизвестна. До принятия решения триптих Васильевой будет находиться на временном хранении в музее.

Напомним, в 2012 году Евгения Васильева оказалась в центре коррупционного скандала в Министерстве обороны России, в результате которого покинул свой пост глава ведомства Анатолий Сердюков.

Бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны Васильева была осуждена за мошенничество и приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васильевой, возместившей ущерб в размере около 200 миллионов рублей.

Живописью Евгения Васильева увлеклась, находясь под домашним арестом. Свои работы художница представила широкой публике на персональной выставке.