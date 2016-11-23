В Петербурге метро "Лесная" будет закрыта в середине января 2017 года.

- Точная дата будет согласована после 12 декабря, но ориентировочно "Лесную" на капитальный ремонт закроют 16-17 января 2017 года, - рассказала Metro Юлия Шавель, пресс-секретарь петербургской подземки.

Как сообщалось ранее, ремонт на "Лесной" продлится 11 месяцев. Планируется выполнить капитальный ремонт наклонного хода с заменой гидроизоляции, капремонт эскалаторов и наземного вестибюля станции. Также во время работ будет выполнена установка автоматических дверей и тактильная разметка для маломобильных групп населения.

На период закрытия станции "Лесная" городские власти введут дополнительные маршруты наземного транспорта.

Добавим, в конце декабря после долгого ремонта откроется станция "Елизаровская". Работы там велись с 8 февраля.

- "Елизаровскую" откроют 27-28 декабря 2016 года, - сообщила Юлия Шавель.

Справка:

станция Петербургского метрополитена "Лесная" входит в состав Кировско-Выборгской линии, расположена между станциями «Выборгская» и «Площадь Мужества». Была открыта в апреле 1975 года.