Чиновникам России через два года увеличат зарплату почти на 40 процентов, передаёт телеканал RT со ссылкой на источник в департаменте пресс-службы и информации правительства.
Там уточнили, что в четвёртом квартале 2018-го "должны быть приняты соответствующие нормативные правовые акты по увеличению гарантированной части денежного содержания".
Зарплаты будут проиндексированы на 38 процентов.
"Вступление в силу указанных нормативных правовых актов предполагается с 1 января 2019 года", — уточнил собеседник телеканала.
Справка
- Росстат сообщает: среднемесячная заработная плата служащих федеральных органов власти за первые 6 месяцев 2016 года составила 99 тысяч 900 рублей.
- Самый высокий уровень зарплат у сотрудников администрации президента. В среднем она составляет 208,6 тысячи рублей в месяц.
- Наибольшее увеличение зарплат за эти 6 месяцев наблюдалось у законодателей, в аппаратах Совета Федерации и Госдумы – на 18,5 процента.
- Самая маленькая зарплата у чиновников Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) – 39,6 тысячи рублей.
- Зарплата госслужащих не индексировалась с 2014 года.