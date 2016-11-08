Чиновникам России через два года увеличат зарплату почти на 40 процентов, передаёт телеканал RT со ссылкой на источник в департаменте пресс-службы и информации правительства.

Там уточнили, что в четвёртом квартале 2018-го "должны быть приняты соответствующие нормативные правовые акты по увеличению гарантированной части денежного содержания".

Зарплаты будут проиндексированы на 38 процентов.

"Вступление в силу указанных нормативных правовых актов предполагается с 1 января 2019 года", — уточнил собеседник телеканала.

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