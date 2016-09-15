В центре Москвы произошло крупное ограбление, из двух ячеек Газпромбанка неизвестный злоумышленник или группа грабителей похитили около 30 млн рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Воры украли деньги в различной валюте.

Как пояснил собеседник агентства, ограбленные ячейки принадлежат однмоу человеку – директору приборостроительного предприятия в Саратовской области. Именно благодаря его обращению в полицию правоохранители и узнали о произошедшем.

"В полицию обратился мужчина, работающий директором приборостроительного предприятия в Саратовской области. Он сообщил, что из двух ячеек, принадлежащих ему в Газпромбанке, были похищены деньги: 3 миллиона рублей, 232 тысячи евро, 167 тысяч долларов", — рассказал источник.

Полиция сейчас пытается разыскать преступников и выяснить все обстоятельства произошедшей кражи. Сам директор отметил полицейским, что ключи от своих ячеек никому не отдавал и дубликатов также не делал.