Случай с падением подростка администрация веревочного парка "Высотный город" назвала "несчастным" и "одним на миллион".

Как сообщается в совместном официальном пресс-релизе "Питерлэнда" и "Высотного города", все оборудование находится в исправном состоянии. Что понимается под "несчастным случаем" без видимых на то причин, в письме не уточняется.

Тем не менее, было принято решение усилить страховку на скалодроме и использовать второй запасной карабин с фиксатором в разных направлениях.

Что касается травм подростка, то официальный пресс-релиз указывает на перелом обеих пяток.

- Мы постоянно находимся на связи с родителями пострадавшего ребенка и готовы, со своей стороны, оказать содействие в лечении и реабилитации, - поясняет в пресс-релизе Александр Иванов, учредитель веревочного парка "Высотный город".

К тому же, все посетители веревочного парка застрахованы, и пострадавшему подростку будет выплачена компенсация.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, около 16:00 с высоты 6-7 метров упал подросток. Он приземлился на ноги. Первоначальный диагноз - перелом ноги и позвоночника. Причиной падения стала разблокировка карабина.