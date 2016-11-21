Школьник упал со скалодрома с высоты семи метров. Несчастный случай произошел в воскресенье 20 ноября, около 16 часов. Результат - перелом ноги и позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

16-летнего ученика лицея забрала скорая, его госпитализировали.

Произошло ЧП в Приморском районе, на территории на территории "Питерлэнда". Однако, как пояснили Metro в пресс-службе торгово-развлекательного центра, несчастный случай произошел на аттракционах арендатора - веревочного парка "Высотный город".

По информации СМИ, у подростка отстегнулся карабин страховочного ремня. Накануне его проинструктировал 20-летний сотрудник скалодрома.

Представители веревочного парка "Высотный город" подтвердили, что ЧП действительно произошло. Однако комментировать отказались.

- Подробности происшествия выясняются, - пояснил сотрудник "Высотного города" редактору Metro.