Одна из учениц гимназии города Чайковский (Пермский край) обратилась к местному детскому омбудсмену Павлу Микову с просьбой защитить ее права - девочку отчислили из школы за то, что та пропускала занятия из-за за длительного лечения онкологического заболевания, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе правозащитника подтвердили факт обращения девушки.

"Медицинский диагноз (онкологическое заболевание) не является законным основанием для исключения ребенка из образовательной организации любого уровня", - заявил агентству сам Миков.

Отмечается, что комиссия по делам несовершеннолетних города Чайковского уже занимается проверкой деталей инцидента.