Любой желающий теперь сможет позаботиться об уникальных растениях Ботанического сада СПБГУ – кувшинках, пальмах, кактусах и других.

"Возможность года для тех, кто зимой скучает по даче и теплу: совместно с Ботаническим садом СПбГУ организуем кураторство над растениями в оранжереях. Можно, например, взять на попечение Dionaea muscipula (венерину мухоловку) из оранжереи с тропическими растениями и заботливо носить ей раз в неделю сонных зимних мух в спичечных коробочках! Ведь даже растениям-хищникам нужна наша любовь", – с таким призывом обратилась в социальных сетях администратор сообщества Ботанического сада СПБГУ в ВК Екатерина Ковалева.

Такая акция, открытая 21 октября 2016 года, проводится впервые. Сейчас набор пока прекращен, желающие отозвались очень быстро и вакантные места заняли в течение одного дня. Однако это не значит, что теперь "погреться" вместе с редкими растениями под искусственным солнцем не получится. Есть резервный список, он открыт для регистрации на странице сообщества. Если кто-то из действующих волонтеров откажется или не сможет, его заменят "запасным".

"Чтобы стать волонтером, специальное образование не требуется. Нужны любовь к растениям, время, усидчивость. Для некоторых растений, конечно, может понадобиться чуть больше времени – например, пересадить его, рассадить или взять отросток домой и ухаживать за ним. Для других растений может понадобиться лишь один-два часа в неделю. Но почитать специальную литературу и пообщаться со специалистами сада все-таки придется, чтобы не навредить случайно редкому растению", - рассказала Metro Екатерина Ковалева.



СПРАВКА: Ботанический сад был организован по инициативе А. Н. Бекетова. Общая площадь Ботанического сада составляет 2,6 га, имеется три оранжереи.

В настоящее время Ботанический сад университета располагает специализированными коллекциями и экспозициями (субтропические растения Европы и Юго-Восточной Азии, тропические и хвойные растения, субтропические растения Австралии, Северной и Южной Америки и другие).

Число видов составляет 4600. Ботанический сад СПБГУ является памятником истории культуры и искусства и находится под охраной государства.