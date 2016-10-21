Пара Сергей и Маргарита Цвитненко прожили вместе почти 20 лет. Стоимость всей их недвижимости оценивается почти в миллиард рублей. Но с 2010 года супруги ходят в суд как на работу и выставляют друг другу десятки исков, пишет КП.

"Однажды Сергей заявил мне, что уходит. У нас и до этого сложности случались из-за его загулов. Я терпела. Во‑первых, потому что любила, а во-вторых, у нас двое детей. Но тут он ушел окончательно", — рассказала Маргарита.

Главный объект конфликта – трехэтажный особняк на Рублевке. По решению суда супруги должны разделить его на двоих. Эксперт подсчитал, какие комнаты теперь будут принадлежать Рите, а какие Сергею.

"Получилось так, что лестница на второй этаж находится на его половине. Суд обязал меня сделать для своих комнат на втором уровне отдельную лестницу. Я добилась, чтобы мне по суду дали отсрочку до 7 марта 2017 года. Сейчас у меня на ремонт нет денег", — уточняет Рита Цвитненко.

Но однажды утром она увидела в доме строителей и пристава. Оказалось, супруг решил поскорее забетонировать проход в свою часть особняка.

Строители заложили сначала дверь на первом этаже, а потом и на втором. "Сломать стену теперь можно только по решению суда", – сокрушается женщина.