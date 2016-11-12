Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграли вничью первую партию матча, на кону которого титул лучшего игрока планеты.

Шахматы, матч Карлсен – Карякин, 1 партия

Как сообщает "Р-Спорт", Карякин играл чёрными фигурами, а ничья была зафиксирована на 43-м ходу. Соперники набрали по пол-очка. Вторая партия между соперниками из Норвегии и России состоится в субботу, на этот раз преимущество будет уже у Карякина, в распоряжении которого появятся белые фигуры.

Карлсен, сыграв вничью, не смог выжать максимума из того, что в его распоряжении были белые фигуры и первый ход в партии. В то же время впереди ещё долгая и изнурительная борьба и произойти может что угодно.

Карякин – Карлсен, 2016 год

Матч, состоящий из 12 партий с классическим контролем времени, проходит в Нью-Йорке. Корреспондент Metro некоторое время назад побывал в этом американском штате и не обнаружил никаких афиш, которые возвещали бы о проведении матча за шахматную корону.

Это не должно вводить в заблуждение – ажиотаж вокруг матча во всём мире приличный, особенно если учитывать молодость соперников. Сергей Карякин известен тем, что уже в 12 лет стал гроссмейстером международного класса.