Российские танцовщицы завершили американскую часть проекта президента Ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли «Твори любовь, не войну» (Make love, not war). Девушки надели костюмы в виде золотых танков и приехали к Белому дому с листовками, агитируя шокированных американцев голосовать за мир между США и Россией.

Танки с улыбкой

Актрисы стриптиза Злата и Кристина позируют перед туристами возле Белого дома. Иногда они пританцовывают, и тогда дула танков начинают двигаться, будто выцеливают жертву. Но при взгляде на улыбающихся девушек, ощущение угрозы пропадает.

- Это хорошая акция, - улыбается американец Джеймс, насмотревшись на девушек. – В мире много насилия, а это частичка мира. Россиянки в танках просто прекрасны!

Кристина лихо управляется с костюмом – боевая машина держится на её талии.

- Впечатления отличные, - говорит танцовщица, поднимая дуло вверх. – Люди голосуют за мир. Мне удобно, хотя я из костюма иногда вываливаюсь (смеётся). Получается, русские танки доехали до Белого дома, но танки эти – миролюбивые, с обаятельной улыбкой.

Организаторы акции подходят к туристам и просят их голосовать за мир на листовках – за время акции они собрали уже 2 тысячи подписей (в Интернете – 20 тысяч), все они будут отправлены по почте в Белый дом.

Стриптиз, которого не было

Незадолго до танковой акции у Белого дома жители Нью-Йорка с интересом рассматривали афиши русского стрип-шоу «Красавицы и чудовище», которое должно было состояться в ночном клубе Webster Hall.

В день шоу в зале были зарезервированы места для участников президентской гонки – Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, ожидалось появление и эпатажного основателя журнала Playboy Хью Хёффнера, а также первого президента СССР Михаила Горбачёва, но, конечно же, никто из них не пришёл.

Каково же было удивление рассевшихся за столиками посетителей клуба, когда и главная часть шоу, танец на сцене, не состоялась. Некоторые тотчас поспешили покинуть заведение, хотя многие из любопытства остались.

- За семь дней до выезда в США мне позвонили из консульства и сказали, что мы не можем выступать по туристической визе, поскольку не являемся артистами, - объяснил Metro Лаки Ли. – А мне проблемы не нужны! Главным было достучаться до людей, сказать, что мы приехали сюда ради мира между США и Россией, которые находятся в состоянии холодной войны.

В конце концов, посетители клуба всё же увидели русское шоу, но только на широком экране, установленном на сцене.

- Обидно, мы так долго готовились, - вздыхает Злата в беседе с Metro. - На подготовку было всего три месяца, труд проделали титанический. Было много творческой работы, хотела продемонстрировать всё, что знала…

Американец Пирлоу выглядел недовольным – он, как и многие другие, пришёл в клуб посмотреть танцы, а вместо этого увидел историю создания империи Лаки Ли.

– Но акцию за мир поддерживаю, – прокричал он репортёру Metro. – Русские, вы – клёвые! Мне вы нравитесь, а особенно – русские девушки.

А ещё Пирлоу отметил созданный командой Лаки Ли календарь с обнажёнными русскими танцовщицами. Девушки позируют на фоне главных достопримечательностей крупнейших городов мира, которые разрушаются под бомбёжками.

– Я люблю Россию, а ещё знаю, что вы, русские, очень мирные, - улыбнулся американец и крепко пожал руку репортёру Metro.