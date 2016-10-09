У создателей ресторана, куда будут пускать только красивых, существует целая статистика по странам привлекательных и непривлекательных мужчин и женщин. Как выяснилось, россияне вошли в тройку самых непривлекательных мужчин.

– Наименее симпатичными считаются мужчины из Великобритании, России и Польши, – говорит Ходж. – В нашей базе только 9% одобренных членов из этих стран. Что касается женщин, то непривлекательными наши пользователи считают дам из Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Самыми красивыми на нашем сайте считаются мужчины из Швеции (60% принятых в наше сообщество), Дании (40%) и Бразилии (41%). Среди женщин – жительницы Норвегии (70%), Швеции (62 %) и Исландии (61%).

Про русских женщин тем не менее в рейтинге привлекательных людей ничего не говорится.

Статистика была составлена по данным сайта знакомств BeautifulPeople.com. Чтобы оказаться среди членов клуба "красивых людей", необходимо зарегистистроваться на этом сайте. Претендентов оценивают действующие участники противоположного пола, основываясь на фото и кратком описании.

Об открытии ресторана, куда пускают только красивых, читайте ЗДЕСЬ

Оригинальный текст – Дмитрий Беляев