20-летняя Ариана из России выставила на одном из эскорт-сайтов на аукцион свою девственность, сообщает Daily Mail.

Стартовая цена этого неоднозначного товара - 130 тыс фунтов (около 10,8 млн рублей). В своем объявлении девушка отметила, что предложивший наивысшую цену сможет купить ещё и девственность её подруги по имени Лолита.

Как сообщила сама девушка изданию, такое решение она приняла после того, как поняла, что хочет изучать медицину за рубежом.

"Это лучший способ заработать денег за короткое время", - аргументировала она своё решение, добавив, что не видит смысла отдавать такой подарок "тому, кто потом может разбить мне сердце".

Также девушка не исключила, что в случае, если покупатель ей понравится, она будет не против встречаться с ним потом время от времени.

Также Ариана отметила, что её родители ещё не в курсе того, что она собирается продать свою девственность, но девушка уверена, что они её поймут.