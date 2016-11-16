Президент России Владимир Путин официально вывел Россию из соглашения по Международному уголовному суду (МУС). Соответствующий указ был подписан главой государства 16 ноября и вступил в силу со дня подписания. Теперь сотрудникам МИД РФ предстоит отправить уведомление об этом генеральному секретарю ООН. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Минюста России (…) не стать участником Римского статута Международного уголовного суда", — написано в распоряжении.

Эксперты отмечают, что подобный шаг мог стать результатом того, что 15 ноября прокурор МУС Фату Бенсуда сочла присоединение Крыма к России войной с Украиной и оккупацией её территорий. Теперь следователи суда занимаются изучением различных фактов и доказательств, чтобы установить действительно ли РФ контролирует вооруженные группировки на юго-востоке Украины.

Как заявил Metro управляющий партнер чикагской юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates Федор Козлов, уход России из соглашения по Международному уголовному суду означает, что страна, в случае каких-либо обвинений, не станет выдавать своих граждан на суд в Гаагу.

–Отказ ратифицировать Римский статут означает, что Россия не будет выдавать своих граждан Международному уголовному суду в Гааге в случае, если против них будут выдвинуты обвинения в совершении преступлений против человечности, военных преступлений или геноцида. Равным образом это сделает невозможным официальное привлечение РФ как государства за совершение аналогичных деяний. Последнее исключает, например, даже гипотетическую возможность попыток возложить на Россию ответственность за события на Украине или в Сирии, – отметил он.

Напомним, что Римский статут Международного уголовного суда был принят дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН в 1998 году. Россия подписала документ в 2000 году.