Российское правительство пополнило список санкционных продуктов ещё одной позицией, теперь власти запретили ввозить в страну соль. Соответствующее постановление о расширении продуктового эмбарго опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В силу документ вступит 1 ноября 2016 года.

Как рассказал Metro эксперт по соли, соляной сомелье Юрий Кесельман, бежать в магазин и скупать всю соль в связи с этой новостью не стоит. Запрет, конечно, приведёт к повышению цен, но рядовые потребители этого почти не заметят.

-Дефицита в связи с этим не возникнет, потому что из потребляемых в России 5-6 млн. тонн соли в год, импортировали мы около одного миллиона, при этом часть этой соли была техническая. У нас очень много собственной соли. Однако цены на неё точно поднимутся, потому что если раньше мы везли её из европейских стран и логистические цепочки были налажены, то теперь её повезут из той же Сибири и это будет разжигать в тарифы, хоть и не сильно, - заявил он.

При этом Кесельман отметил, что для рядового потребителя ничего особо не изменится, но вот любителям премиальной продукции придётся туго. Многие редкие соли можно добыть только в тех странах, которые попали в санкционный список.

–На рядовом потребителе это почти никак не отразится, а вот для потребителей из класса гурманов это очень негативное событие, потому что в США, ЕС и Австралии есть большое количество географически уникальных солей, например, австралийская розовая, - добавил эксперт.

Соляной сомелье также пояснил, что данный шаг является немного неожиданным, но всё же логичным, если учитывать стремление властей продолжать политику импортозамещения. Ранее у России уже был относительно положительный опыт подобных запретов.

–С точки зрения импорта это, наверное, правильно. В своё время, когда запретили ввозить соль из Украины из-за с санкций и импортировать её из Белоруссии по указу Роспотребнадзора, наши производители обрадовались, закупили новое оборудование. так что это может поддержать ценовой уровень, – заключил специалист.