Мадридский "Реал" одержал победу в клубном чемпионате мира по футболу, переиграв в финале японскую "Касиму Антлерс" (4:2). Победу испанскому клубу принёс хет-трик лучшего футболиста мира Криштиану Роналду. Ещё один гол в составе победителей забил Карим Бензема.

Таким образом "Реал" продлил рекордную беспроигрышную серию во всех турнирах до 37 матчей. Кроме того, команда Зинедина Зидана во второй раз в истории одержала победу в клубном чемпионате мира. До этого "Королевский клуб" в 2014 году в финале одолел "Сан-Лоренсо".

По итогам турнира форвард "Реала" Криштиану Роналду был признан лучшим игроком. В двух матчах на клубном чемпионате мира Роналду забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром турнира.