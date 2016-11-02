Губернатор Георгий Полтавченко озвучил стоимость разовой поездки в метро Петербурга и наземном общественном транспорте в 2017 году. По его словам, повышение платы за проезд было необходимо, но при этом проездные подорожают не сильно.

В метро Петербурга в 2017 году разовая поездка будет стоить 45 рублей, сообщил Полтавченко, разовая оплата проезда в наземном транспорте составит 40 рублей.

Георгий Полтавченко напомнил, что год назад город отказался от перехода на экономически обоснованный разовый тариф. Сейчас такое решение принято.

«Речь идет только о разовом тарифе. Как правило, он затрагивает интересы либо туристов, либо пассажиров, редко пользующихся общественным транспортом. При этом стоимость проездных билетов длительного пользования вырастет максимально на 7,7%. Мы рассчитываем таким образом стимулировать переход пассажиров к многоразовым билетам на электронных носителях, снизить потери от неоплаченного проезда и в большей степени задействовать автоматизированные методы учета пассажиропотока», - сказал губернатор.

Добавим, такая система уже давно действует в метро Москвы. Разовый проезд в столичной подземке стоит 50 рублей уже сейчас, но при покупке нескольких поездок по карте "Тройка" их стоимость уменьшается и составляет всего 32 рубля.

Добавим, 2 ноября губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступает с докладом перед депутатами Законодательного собрания. Так, глава города сообщил о планах по развитию транспорта и дорожной сети в 2017 году. Этот год будет последним в истории, когда в Петербурге не открыли ни одной станции метро, заявил Полтавченко - подробнее ЗДЕСЬ.