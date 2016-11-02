Георгий Полтавченко 2 ноября 2016 года выступил с докладом Законодательному собранию Петербурга. Особое место в нем он отвел планам развития транспорта в городе - в частности, строительству новых станций метро Петербурга.

Метро в Петербурге в 2017 году

На развитие транспортной инфраструктуры в 2017 году будет выделено почти 20 млрд рублей из бюджета Петербурга и еще 4,3 млрд рублей из федерального, подчеркнул глава города.

Эти деньги пойдут на строительство 4-х линий метро Петербурга – Невско-Василеостровской, Фрунзенского радиуса, Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной.

«Общая сумма составит 24 млрд рублей и будет рекордной. Я уверен, что 2016-й станет последним годом в истории, когда в нашем городе не появилось ни одной новой станции метро», - сказал губернатор.

Дороги Петербурга:

22,4 млрд рублей предусмотрено на строительство дорог в северной столице, в том числе на завершение таких «долгостроев», как развязка на Поклонной горе, реконструкция Синопской набережной и проезд по южному берегу Обводного канала, развязка на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта. Об этом сказал губернатор.

В 2017 году откроется движение по путепроводу на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом и на развязке в Курортном районе. Также будет подключен к улично-дорожной сети комплекс «Ладожского вокзала».

Завершатся основные строительно-монтажные работы по реконструкции Тучкова моста, для чего соответствующий лимит финансирования в проекте бюджета увеличен до 1,9 млрд рублей.

Общественный транспорт:

Также в 2017 году город закупит новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Речь идет о 124 автобусах большой вместимости, 100 троллейбусах и 15 низкопольных трамвайных вагонов для двустороннего движения.

Упомянул в своем докладе Полтавченко и о стоимости проезда в общественном транспорте в Петербурге. По его словам, в 2017 году разовая оплата проезда составит 40 рублей на наземном транспорте и 45 рублей в метро. Это стоимость разового билета, который чаще используют туристы. Для горожан приоритетной остается оплата проездными.

- Стоимость проездных билетов длительного пользования вырастет максимально на 7,7%. Мы рассчитываем таким образом стимулировать переход пассажиров к многоразовым билетам на электронных носителях, снизить потери от неоплаченного проезда и в большей степени задействовать автоматизированные методы учета пассажиропотока, - сказал губернатор.