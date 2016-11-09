Результаты выборов в США эхом проносятся по всему миру – о победе Дональда Трампа узнал теперь и белый медведь Феликс из красноярского зоопарка "Роев ручей". Накануне выборов косолапый предсказал победу лидера Республиканской партии, подойдя к нафаршированной мясом тыкве с его изображением.

Выборы президента США-2016, итоги

Официально о победе Дональда Трампа не сообщают, но по всем показателям ясно, что именно он стал 45-м президентом США.

– Наш белый медведь будет теперь достойно носить титул предсказателя, – сообщили Metro в пресс-службе Красноярского зоопарка. – Кроме того, мы планируем его наградить уже завтра. Наш мишка получит торт в виде Дональда Трампа, чтобы отпраздновать победу. Торт сделаем изо льда, мяса, тыквы, творожка, всего того, что любит медведь.

Тигрица и медведь из Красноярского зоопарка выбрали президента США

Узнав о победе Дональда Трампа, косолапый страшно обрадовался и теперь находится в приподнятом настроении.

– У него очень хорошее настроение, он буквально прыгает по вольеру, – рассказывают сотрудники зоосада. – Будем его просить предсказывать и другие события – в мире спорта, политики. Пока идей нет, но мы придумаем.

Накануне медведя выпустили из вольера, чтобы он выбрал одну из двух тыкв – на первой было изображение Хиллари Клинтон, на второй Дональда Трампа. В тыквы положили мясо и рыбу.

Косолапый долго изучал кандидатов, рассматривал тыквы со всех сторон, но в какой-то момент решительно схватил зубами флажок с портретом лидера Республиканской партии.

Кстати, "жене" Феликса медведице Авроре хотят присвоить титул первой леди зоопарка.

Отметим, что сотрудники "Роева ручья" вдохновились знаменитым прорицателем Паулем – осьминогом, который очень точно предсказывал результаты матчей чемпионата мира по футболу 2010 года. Помимо медведя, на роль главного предсказателя зоосада претендовала амурская тигрица Юнона, однако ей показалось, что победить на выборах США должна Хиллари Клинтон.

– Наша тигрица ни капли не расстроилась из-за того, что Хиллари проиграла – у неё нормальное настроение, кушает хорошо, как всегда, – отметили в зоопарке.