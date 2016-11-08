Красноярский зоопарк "Роев ручей" попросил своих самых популярных питомцев предсказать, кто же победит на предстоящих выборах 45-го президента США. Амурская тигрица Юнона считает, что победу одержит Хиллари Клинтон, а белый медведь Феликс отдаёт предпочтение Дональду Трампу.

Выборы в США-2016, последние новости

– Белый тигр Феликс и амурская тигрица Юнона – символы нашего зоопарка, – рассказала Metro пресс-секретарь "Роева ручья" Елена Шабанова. – Мы предложили им по две тыквы, на которых вырезали портреты и имена кандидатов в президенты. Тыквы нафаршировали вкусняшками, которые любят питомцы. Обоим положили мясо и рыбу, плюс Феликсу доложили овощей.

Тигрица сразу заинтересовалась тыквой с Хиллари Клинтон. Однако кандидату от демократической партии пришлось немного поволноваться, когда Юнона вдруг решила... посоветоваться с "мужем":

– Ей стал какие-то знаки подавать Бартек – тигрица отвлеклась, как будто его послушала, но всё равно выбрала Клинтон. Подошла к тыкве, взяла её в лапки, немножко покатала по вольеру, потом легла в обнимку с тыквой. На самом деле, мясо тигрицу особо не заинтересовало, его дают каждый день, а вот тыкву она получила впервые и долго с ней не расставалась.

Медведь ни с кем совещаться не стал – он долго изучал и одного, и второго кандидата, рассматривал тыквы со всех сторон, но в какой-то момент решительно схватил зубами флажок с портретом Трампа.

Теперь, в зависимости от того, кто именно победит на выборах, одно из животных получит титул главного оракула зоопарка.

– Мы опробовали наших зверей в роли знаменитого осьминого Пауля. Посмотрим, у кого получилось лучше, – улыбается Елена.