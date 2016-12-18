Первые фото тигрицы Герды прислали из Ленинградского зоопарка в редакцию Metro.

По словам сотрудников зоопарка, тигрица, которая накануне сбежала из вольера во время уборки, ещё не совсем отошла от пережитого. На фото Герда, которую после побега поместили в служебное помещение, выглядит вялой и сонной.

На долю беглянки выпали два непростых дня. Чтобы вернуть Герду в клетку, ветеринарам пришлось сделать ей укол снотворного. Для организма пожилой тигрицы это стало непростым испытанием. Возле 18-летней Герды всю ночь дежурили врачи.

Сейчас тигрице уже лучше, она начала садиться и пробует ходить.

Вернуть тигрицу в вольер, из которого она попыталась сбежать, в зоопарке планируют 19 декабря.