Нелёгкие переговоры в Женеве между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Джоном Керри продлились 14 часов. Несмотря на то что итоговый план решили оставить неопубликованным – он, по словам Лаврова, содержит «серьёзную, чувствительную информацию», – некоторые пункты Лавров и Керри озвучили. Россия и США договорились о прекращении огня с 12 сентября, а также решили создать специальный центр для размежевания оппозиции и террористов.

– США важно не допустить усиления Ирана и России и посадить в Дамаске кого-то, кто бы проводил в отношении Запада дружескую политику, – говорит Metro Антон Мардасов, военный эксперт, начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов и вооружённых сил региона Института инновационного развития. – Для России важно не допустить массовой резни, иметь там постоянную военную базу, а также разговаривать с США на равных. Тут возникает резонный вопрос, зачем США нужно это просеивание оппозиции, которую они рассматривают как силы, которые могут навредить режиму Асада? Признание этих группировок умеренными в последующем будет препятствием для официального Дамаска. Запад будет иметь признанную силу, которой будет оперировать против режима Асада. Как дальше этим просеиванием будут пользоваться стороны – вряд ли могут прогнозировать даже они сами. Пока переговорщиков интересует заморозка конфликта. За пять лет войны и оппозиция, и войска Асада понесли большие потери.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов к договорённостям относится скептически.

– Сейчас любые соглашения с США вилами по воде писаны, – говорит он. – Администрация, которая придёт после выборов президента в ноябре, может их не выполнять. Это скорее пропагандистский шаг на фоне ухода Обамы – подчеркнуть, что он достиг каких-то успехов во внешней политике.