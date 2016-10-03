Россия в одностороннем порядке осуществляла выполнение договора с США об утилизации оружейного плутония. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

– Это говорит о том, что Россия дальше не считает возможным в одиночку выполнять положения этого договора, — приводит слова Пескова ТАСС.

По словам Пескова, США не реализовывали свои обязательства согласно положениям документа.

– Достаточно долгое время Россия в одиночку его выполняла, но сейчас, как говорится в указе президента, с учётом в целом напряжённости и так далее российская сторона не считает возможным продолжение подобной ситуации, — пояснил он.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации оружейного плутония.

Текст документа был размещён на официальном портале правовой информации.

"В связи с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединённых Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами, а также исходя из необходимости принятия безотлагательных мер по защите безопасности Российской Федерации", президент России постановил "приостановить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Соединённых Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращению с ним и сотрудничеству в этой области", говорится в документе.

В указе подчёркивается, что речь идёт о плутонии, который "не используется для целей изготовления ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, для исследований, разработок, проектирования или испытаний, связанных с такими устройствами, или для любых других военных целей.