Уличный художник из Перми Александр Жунев "нарисовал" на стене деревянного дома гигантский портрет российского рок-музыканта Юрия Шевчука. Вместо краски находчивый портретист использовал... кленовые листья.

– В прошлом году мы делали надписи из листьев, и я заметил, что из них можно собрать целую палитру, так как у них много цветов, – рассказывает Metro Жунев. – Так появилась идея создать портрет человека, который как-то связан с осенью.

Кандидатура Юрия Шевчука привлекла художника сразу же – как автора нескольких культовых песен про осень.

– Это и "Последняя осень", и "Что такое осень", – говорит художник. – Кроме того, мне всегда нравилась музыка Шевчука, его жизненная позиция. Привлекло и то, что рядом с деревянной постройкой есть памятник Александру Пушкину. Дело в том, что в песне Шевчука "Последняя осень" есть такие строчки: "Ах, Александр Сергеевич, милый! Ну что же вы нам ничего не сказали..." Я подумал, что Пушкин и Шевчук могли бы провести диалог классического и современного искусства.

Семиметровая деревянная постройка, находящаяся возле корпуса Дягилевской гимназии, идеально подошла под запросы художника – на ней не было окон, так что вешать листья можно было беспрепятственно.

– Сначала разделил портрет Шевчука на несколько цветов с помощью фильтра в графическом редакторе, – вспоминает Александр. – Затем, в соответствии с этим, нарисовал на стене мелом цветовые границы. Далее мы собрали в лесу кленовые листья, рассортировали их на пять цветов, из которых выбрали три. Выбранные листочки прибили к стене с помощью степлера.

Прохожие, наблюдая за работой художника, были в восторге.

– Один из них подошёл, похвалил, и даже угостил козинаками! – смеётся Александр. – Негативных отзывов пока не было.