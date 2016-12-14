Накануне Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи. Место проведения турнира будет определено позднее. Напомним, что мировое первенство должно было пройти в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.

Решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира из Сочи является сугубо политическим, заявил Metro депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев.

– Решение о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи сугубо политическое, не имеющее ничего общего со спортом, – говорит депутат Лебедев. – Всё это звенья цепи допингового скандала, который развёрнут вокруг нашей страны. Единственная цель этой атаки – изолировать Россию в мире спорта. Уверен, что дальше последуют попытки отстранить наших спортсменов от всех международных соревнований, а разговоры о переносе чемпионата мира по футболу зазвучат всё громче.

Впрочем, депутат Госдумы Игорь Лебедев заявил, что российским болельщика не стоит волноваться по поводу переноса футбольного мундиаля, потому что повернуть вспять этот процесс уже невозможно.

– Я думаю, что попытки отнять у нас чемпионат мира по футболу будут предприниматься до последнего дня. Они попытаются не только перенести, но и бойкотировать турнир. Сейчас ведь всё тоже началось с бойкота латвийской сборной, после чего Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о переносе чемпионата. Мне кажется, что уже чисто технически мировое первенство по футболу невозможно перенести в другую страну. На сегодняшний день трудно найти государство, которое было бы готово принять такой крупный форум. Попытки и разговоры будут вести, но технически это уже не осуществить.

Другой точки зрения предерживается латвийский бобслеист, Олимпийский чемпион 1988 года Янис Кипурс.

– Результаты работы независимой комиссии Всемирного антидопиного агентства под руководством Ричарда Макларена показало, что в России допинг поддерживают на государственном уровне. Пусть не названы конкретные фамилии, но для мировой общественности это очевидно. Я считаю, что абсолютно верно отказаться от проведения международных соревнований в России, пока виновные не будут наказаны. Если спортсмен попадается на допинге, то он должен быть наказан, а не защищен. Я надеюсь, что в российском спорте будет меняться отношение к допингу. Тогда всё станет отлично.