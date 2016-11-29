Патриарх Кирилл стал доктором СПбГУ. Решение об этом принял ученый совет ВУЗа в понедельник, 28 ноября. Предложение и кандидатуру внесли представители Ученого совета факультета международных отношений.

Как сообщает "РБК", это - очередное почетное звание, которых у патриарха насчитывается не менее 30 в разных университетах. Теперь будет и у петербургского университета Почетный Доктор патриарх Кирилл.

Как сообщают СМИ, в СПбГУ сейчас 126 Почетных Докторов, из них только 12 — граждане России. В их числе - также представители церкви, политики, искусства: бывший патриарх Алексий Второй, Валерий Гергиев, Алексей Кудрин, Евгений Примаков и другие.

На голосовании за кандидатуру патриарха присутствовал доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Он пояснил СМИ, что главным фактором представления патриарха стала его встреча в феврале 2016 года с Папой Римским Франциском.