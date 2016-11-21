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Папа Римский продлил и расширил право католических священников прощать аборты

  • Давид Абабеков

Об этом он сообщил в послании, посвященном окончанию Года милосердия

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Сегодня Папа Римский Франциск продлил на неопределённое время право всех католических священников прощать аборты. Ранее оно распространялось на епископов или специальных духовников в большинстве стран мира, сообщает Reuters.

Франциск, для периода папства которого характерно большее великодушие и всепрощение Католической церкви, объявил об этом в специальном послании, посвященном окончанию Года милосердия.

— Аборт — смертельный грех, так как он обрывает невинную жизнь. Но нет такого греха, который Божья милость не может простить, если сердце человека раскаивается и ищет согласия с Господом, — сказал понтифик.

Отметим, что учении католической церкви аборт считается таким серьёзным грехом, что тот, кто решился на него или помог ему осуществиться, автоматически отлучается от церкви, так как сознательно совершил смертный грех.

Напомним, что буквально вчера на тему абортов высказывался Патриарх Кирилл, обозначив, что строго негативное отношение Русской православной церкви к ним не изменится.

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