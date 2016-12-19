Крым признан самым безопасным регионом России для отдыха туристов. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

– По трём показателям мы были лидерами и остаёмся лидерами в России. Первый — это безопасность, — подчеркнул он.

По словам чиновника, на полуострове совершается меньше всего преступлений в стране. Также Крым второй год подряд занимает четвёртое место в Топ-5 российских регионов, наиболее привлекательных для туристов.

Эту информацию подтверждают и статистические данные. Дело в том, что именно Крым лидирует по количеству запросов в интернете и количеству публикаций в СМИ.

Напомним, что ранее председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что в ближайшие два года на полуострове Крым ожидается увеличение турпотока до 10 миллионов человек.