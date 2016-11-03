30-летняя певица Наталья Ионова (Глюк'oZa) вновь вызвала восхищение у своих поклонников, опубликовав на своей страничке в Instagram провокационную фотографию.

На этот раз популярную певицу "щёлкнули" возле шикарной иномарки – Глюкоза прислонилась к двери и выставила напоказ свои привлекательные бёдра. Их форма подчёркивается плотно прилегающими джинсами.

Шикарную грудь Натальи Ионовой прикрывает лишь белый бюстгалтер, красивые глаза скрыты солнцезащитными очками. Данный снимок Глюкоза сопровождает фразой: "Хэллоууууу".

Подписчики Глюк'oZы не скупятся в комплиментах на её страничке в Instagram, по большей части они отмечают именно бёдра певицы.

"Попа плюс", – написал, например, Аtihonov3. "Очаровашка!!!" – восхищается archeratar. "Ваша красота на грани безумия!" – говорит Totallooks_sale. "Хороший вид", – отмечает Galchutkin.