Центр повышения эффективности использования государственного имущества, ответственный за освобождение площади от ларьков, будет работать на Сенной на две недели дольше, чем планировал вначале. При сносе ряда крупных павильонов возникли сложности технического характера. Ликвидировать торговые объекты, выросшие над вестибюлем подземки, оказалось не так-то просто.

Корреспондент Metro, побывав 5 октября на месте работ, обнаружила, что павильон у станции метро «Садовая» уже не работает. Хотя его снос еще не начат. Хозяева его покинули и вывезли все свое имущество - остались лишь разбитые витрины. Но вот что удивительно: рядом с этими киосками уже выстроились в ряд торговцы-лоточники. Они продают печатную продукцию, средства бытовой химии и другой ширпотреб. То есть торговля на площади продолжается, только становится еще менее цивилизованной.

- Существует такое понятие, как «память места», - заявил Metro известный историк, знаток городского фольклора Наум Синдаловский. - Она будет всегда властвовать над людьми. Рынок на Сенной начал складываться еще в 18 веке, и с тех пор площадь веками существовала как торговое место. Попробуйте изменить статус Дворцовой площади или площади у Финляндского вокзала - у вас вряд ли что-то получится. То же самое и с Сенной. И сам факт того, что каждый новый губернатор пытался реконструировать Сенную, но у него ничего не получалось, говорит о бесперспективности этого начинания.

Смольный пока не определился, что на Сенной будет дальше. Пока говорится лишь о появлении там «открытого пространства».