Малый полосатик сел на мель в районе рыбацкой бухты возле села Правда Холмского района.

Сначала местные рыбаки пытались помочь животному самостоятельно. Они привязывали его за хвост к лодке и пытались тащить, но безуспешно. Через некоторое время они вызвали дайвера, главу фонда "Зелёный Сахалин" Александра Иванова.

– За хвост, конечно, зря его тянули, могли травмировать позвоночник, – рассказывает Metro Александр. – Но всё обошлось. Я спустился к нему и стал аккуратно в унисон набегающей волне сталкивать его с мели.

По словам дайвера, шеститонный кит постепенно понял, что ему помогают освободиться и стал двигаться в такт движениям человека.

– Но у него, видимо, что-то сбилось в навигации, и как только он сходил с мели, тут же плыл обратно, – рассказывает Александр Иванов. – Всё приходилось начинать заново. Но потом, когда он ко мне привык, я его практически взял за челюсть и стал выводить с мели, а после он позволил мне забраться на спину , и я как погонщик выгонял его на глубину.

После снятия с мели кит оказался в небольшой бухте размером 100 на 150 метров и глубиной около 6-ти. Этого, по словам эколога, достаточно, чтобы кит начал двигаться и пришёл в себя.

– Он сначала выныривал каждую минуту за воздухом, – говорит дайвер. – Значит, у него было сбито дыхание. Сейчас он вдыхает уже раз в 5 минут, что для него уже нормальный ритм.

Теперь экологам предстоит подумать над тем, как вывести кита из бухты в открытое море. Дело в том, что выход из неё очень узкий и недостаточно глубокий. Ну, по крайней мере, эхолот кита видит именно так. Кроме того, Александр Иванов не исключает, что кит получил какие-то внутренние повреждения, и ему нужно время, чтобы отдохнуть.

– Я всё говорю, что в бухте у него достаточно еды, – рассказывает эколог. – Потому, что мне целый день звонят сердобольные граждане и требуют немедленно "вызволить" кита из бухты, говорят, что нужно срочно что-то предпринять! Но киту, возможно, необходим отдых. И он не похож на истощённого.

Александр за несколько часов совместного плавания успел подружиться с китом и даже дал ему имя – Тима.

– Ну, посмотрел на морду и само имя пришло, – говорит дайвер.