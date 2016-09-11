На Приозерском шоссе в Петербурге произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Об аварии рассказали участники сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП произошло около 14 часов 11 сентября неподалёку от Лосево. В результате столкновения легковой автомобиль получил серьёзные повереждения, а грузовик "Volvo" проехал ещё несколько десятков метров и перевернулся.

Очевидцы рассказали, что легковушка загорелась, но её успели оперативно потушить, не дав огню охватить весь автомобиль.

В комментариях сообщили, что с утра в районе места ДТП прошёл сильный дождь, и дорога была сырой, что, вероятно, и стало причиной, по которой кто-то из водителей не справился с управлением.

Жертв удалось избежать, пострадавшие не получили серьёзных травм. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.