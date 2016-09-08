Смертельное ДТП на КАД в Петербурге случилось около часа ночи 8 сентября. Подробности аварии рассказали очевидцы. ДТП случилось из-за автомобиля, который ехал во встречном направлении по КАД.

"На 89 километре внутреннего кольца КАДа, в районе Петергофа. По встречке ехал мужчина лет 55 беловолосый на Hyundai, столкнулся с Volkswagen Golf, в котором ехали дедушка с бабушкой, они направлялись в сторону Кронштадта. 2 человека погибли сразу, бабушка скончалась в карете скорой помощи. ДТП произошло в районе часа ночи", - уточнили очевидцы.

В ГИБДД подтвердили, что в ДТП на КАД погибли три человека. Водителю Hyundai был 51 год. Погибшим в Volkswagen Golf мужчине и женщине - по 79 лет.

Информация о произошедшем уточняется, но есть и другие свидетели аварии, которые подтверждают, что по КАД действительно ехал автомобиль навстречу потоку.

"Да, он ехал по встречке и на огромной-огромной скорости!", - сообщают в блогах свидетели.

Добавим, крупное ДТП с 7 погибшими произошло 7 сентября под Кингисеппом в Ленобласти. Там столкнулись фура и минивэн.