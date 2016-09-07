Примерно в 14:20 в среду, 7 сентября, на Кингисеппском шоссе рядом с населённым пунктом Котельский произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

– На Кингисеппском шоссе, не доезжая до развязки у посёлка Котельский, выехавшая на встречку легковушка врезалась в лоб моему грузовику, – пишет в паблике «ДТП и ЧП/Петербург» участник аварии по имени Владислав. – Трал в канаве, груз в канаве, тягач и легковуха сгорели.

По его словам, семь человек, ехавших в микроавтобусе c псковскими номерами, в результате аварии скончались на месте. Среди погибших оказалось двое детей.

Как сообщает «Радио Балтика», еще одного пострадавшего – водителя микроавтобуса с нетяжелыми повреждениями доставили в больницу Кингисеппа.

На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы. Движение по участку трассы, где произошла трагедия, затруднено.