С 17 октября Государственный музей-заповедник «Петергоф» переходит на зимний режим работы. Летний сезон завершится в это воскресенье, 16 октября, музыкально-театрализованным представлением «Осенний комплимент», сообщает ИА "Невские новости".

В этот же день, 16 октября, до весны 2017 года выключат фонтаны.

Возможность прогуляться по одному из красивейших парков мира без входной платы будет у горожан и гостей Северной столицы с 17 октября 2016 года до 25 апреля 2017 года,.

В 2016 году сезон в «Петергофе» начался на месяц раньше обычного и завершается гораздо позже из-за ажиотажного спроса среди организованных тургрупп и частных лиц.