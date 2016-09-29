Временно проживающая в Москве уроженка Владивостока находится в больнице имени Склифосовского из-за вспоротого живота.

"Инцидент произошёл накануне ночью. Первоначально 29-летняя девушка заявила, что поссорилась со знакомым, когда они вместе выпивали, и тот ударил её ножом в живот. Однако позднее потерпевшая отказалась от показаний и сказала, что порезалась из-за неосторожного обращения с оружием", — сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая также заявила, что ранее писала заявление об аналогичном случае в отношении вышеуказанного гражданина.

В настоящее время правоохранители ждут разрешения врачей НИИ имени Склифосовского, чтобы провести повторную беседу с потерпевшей после проведённой операции.