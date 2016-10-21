"Налог на тунеядство" в России составит 20 тыс. рублей в год (примерно 1,7 тыс. рублей в месяц). Такую сумму озвучил Максим Топилин, глава Министерства труда и социальной защиты. Деньги, полученные от граждан, пойдут в фонд обязательного медицинского страхования.

– Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чём не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч – это нормально, маловато даже, – цитирует чиновника ТАСС.

Впрочем, по словам Топилина, окончательно сумма не определена. В правительстве исходили из цифры в 11,7 тыс. рублей, которые составляют подоходный налог из расчёта МРОТ на год. Если человек нигде официально не работает, за него в ФОМС средства перечисляет субъект РФ.

О том, что в России готовится законопроект, согласно которому будет взиматься "налог на тунеядство", в конце сентября заявила вице-премьер Ольга Голодец. До этого в Министерстве труда вопрос поднимали несколько раз в период кризиса.