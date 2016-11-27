Metro узнало, кто сидел рядом с Путиным на "КВН - 55 лет!"

Клуб Весёлых и Находчивых (КВН) отметил 55-летний юбилей. Вместе со зрителями над шутками КВН-щиков смеялся и президент РФ Владимир Путин. С одной стороны рядом с ним сидел сын бессменного ведущего Александр Масляков-младший. Но пользователей Сети заинтересовала очаровательная блондинка в розовом платье.

"Кто сидел рядом с Путиным на "КВН - 55 лет!"?, - ищут на просторах Интернета.

Metro уже знает ответ на вопрос, кто сидел рядом с президентом на юбилее КВН. Это Елизавета Кажанова, участница команды Высшей лиги КВН (с 2009 года) "Триод и Диод". Также команда является чемпионом Премьер-лиги 2008 года, финалистом Высшей лиги 2009 и 2010 годов, чемпионом Высшей лиги 2012 года, обладателем Летнего кубка 2013. В ближайшее время увидеть выступление команды "Триод и диод" можно будет на новогоднем концерте 6 января в Смоленске в КДЦ "Губернский".

Елизавета Кажанова уже более 12 лет играет в КВН, также она является редактором смоленского журнала "Смородина". Воспитывает четырехлетнюю дочку и годовалого сына. Со своим мужем познакомилась благодаря КВН.

Корреспондент Metro связался с Елизаветой, чтобы узнать - волновалась ли она, когда поняла, что будет смотреть КВН, сидя в зале рядом с президентом РФ.

- Нашу команду "Триод и диод" позвали участвовать в съёмке 55-летия КВН в Кремлевском дворце, - рассказывает Елизавета. - Мы, как чемпион Высшей лиги 2012 года, выступали во второй части концерта "Кубок мэра Москвы", эфир которого состоится 4 декабря. Что же касается этого выпуска, то меня предупреждали заранее, что, возможно, мне посчастливится посмотреть концерт с первого ряда. Это здорово, ведь когда сама постоянно на сцене, редко удаётся смотреть игры КВН из зала. Владимир Владимирович присутствовал на первой части съемки "Кубок планеты". Президент произвел на меня впечатление тактичного человека с отличным чувством юмора. В зале была очень душевная атмосфера, поэтому волноваться не пришлось. И Владимир Владимирович в завершении концерта смешно пошутил со сцены.

В связи с 55-летним юбилеем КВН, в адрес программы прозвучало много поздравлений. В жюри в этот вечер был золотой состав: Юлий Гусман, Константин Эрнст, Иван Демидов, Геннадий Хазанов, Антон Комолов, Дмитрий Нагиев, Александр Ширвиндт.

Также заранее был записан видеоролик, где в музыкальной форме любимую программу с юбилеем поздравили Филипп Киркоров, Николай Басков, Екатерина Андреева, Гарик Сукачев, Елена Малышева и другие звёзды шоу-бизнеса и телевидения.