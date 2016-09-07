Власти Петербурга намерены закрыть Марсово поле на двухлетний капитальный ремонт. Точные сроки начала работ станут известны после окончания чемпионата мира по футболу в 2018 году, пишет "Фонтанка".

Примерный срок проведения работ составит 1,5 - 2 года. Во время капитального ремонта планируется привести в порядок дренажную систему, которая в данный момент не справляется с объёмами выпадающих осадков, отремонтировать дорожки, ограды и газоны. Также будут заменены некоторые деревья и демонтирована наружная реклама по периметру сквера.

Проектирование должно быть закончено в 2017 году. На время работ Марсово поле будет закрыто для горожан полностью.

Сад на бывшем воинском плацу Марсова поля был создан в 1923 - 1927 годах по проекту архитектора Ивана Фомина. В последний благоустройством Марсова поля занимались 50 лет назад.