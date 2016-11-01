"Манчестер Сити" на своём поле нанёс поражение "Барселоне" в матче четвёртого тура группового турнира Лиги чемпионов со счётом 3:1.

У хозяев матча дубль на свой счёт записал полузащитник Илкай Гюндоган (39, 74-я минуты), а ещё один мяч забил Кевин Де Брёйне (51). В составе "Барселоны" единственным голом отметился Лионель Месси (21).

Забив 54-й мяч, Месси побил рекорд экс-игрока мадридского "Реала" Рауля по количеству голов на групповой стадии Лиги чемпионов.

В другом матче группы "Боруссия" из Менхенгладбаха сыграла вничью с шотландским "Селтиком" — 1:1.

"Барселона" лидирует в группе С, набрав 9 очков. На втором месте "Манчестер Сити" (7), на третьем — "Боруссия" (4), а замыкает группу — "Селтик" (2).

В следующем туре 23 ноября "Селтик" примет "Барселону", а "Боруссия" - "Манчестер Сити".