Мой кот может так! С таким заголовком приходят в редакцию Metro письма на конкурс. Читатели присылают фотографии своих пушистых питомцев и рассказывают трогательные и веселые истории о котиках, которые живут в их квартирах.

"Мой кот Эрик Рыжий назван в честь скандинавского мореплавателя и первооткрывателя (950—1003), основавшего первое поселение в Гренландии. Характер у моего кота нордический, ласковый. Великолепный охотник. За неимением корабля и моря рассекает на мотоцикле", - рассказала о своем питомце Татьяна.

"Моя кошечка по кличке Пика очень активная, прыгучая, почти акробатка. Летает с одной высоты на другую. В холодную погоду спит на батарее, а летом бегает за бабочками на даче. Воду она пьёт только из-под крана", пишет Светлана Грекова.

"Нашего кота зовут Lucky. Этому пушистику сибирской породы 11 лет.Он ест утром, днём, вечером и ночью! Всегда поддержит компанию на кухне! А если он почует запах креветок или кальмаров, то можно увидеть его сумасшедше голодные глаза!", - рассказывает семья Осокиных.

Если у вас тоже есть кот или кошечка, присылайте фото в редакцию: konkurs@metronews.ru.

Предыдущие фото, которые присылали на конкурс, можно полистать ЗДЕСЬ.