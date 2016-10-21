Metro рассказывает о самых интересных событиях этого уик-энда и советует, как развлечься экономно.

Субботник-экскурсия

22 октября, все дворы и Пулковская обсерватория

22 октября в Петербурге состоится осенний День благо­устройства. Принять участие в субботнике приглашают тех горожан, которые считают, что лучший отдых – физический труд.

В необычном формате это мероприятие пройдёт в Пулковской обсерватории на Пулковском шоссе, 65. В 12.00 Молодёжный совет Московского района устраивает ASTRO-open-air. Сначала его участники займутся уборкой и приведением в порядок территории, а потом получат возможность прогуляться по коридорам Пулковской обсерватории, посетить её музейную часть и побывать в скрытых от глаз башнях с телескопами. Необходима предварительная регистрация.

Ярмарка современного искусства ArtExpoSPb 21–23 октября, «Ленэкспо»

Она пройдёт в Петербурге в третий раз. На ярмарку ежегодно приезжают художники, скульпторы, творческие объединения и арт-галереи из разных городов России, а также из Европы и Азии. Участники создают свои экспозиции прямо на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» и лично демонстрируют работы жителям и гостям города. Все произведения выполнены в разнообразных направлениях, техниках и жанрах.

На ярмарке пройдут мастер-классы, состоится экскурсия по выставке и лекции по искусству.

Празднование 80-летия петербургского троллейбуса

23 октября, Дворцовая площадь

В 10.00 на главной площади города развернётся большая выставка старинных троллейбусов, а сотрудники Музея городского электрического транспорта проведут для всех желающих экскурсии. Посетители смогут осмотреть старинную и современную технику, посидеть в салонах ретротроллейбусов, сфотографироваться рядом с экспонатами. У Эрмитажа, в частности, можно будет увидеть единственный сохранившийся в мире троллейбус ЯТБ-1 1936 года выпуска, знаменитый «синий троллейбус» Булата Окуджавы МТБ-82Д, троллейбусы ЗиУ-5 и ЗиУ-9, а также специальную технику, восстановленную в Музее ГЭТ.

В 12.00 торжество продолжит праздничная программа: перед петербуржцами и гостями города выступит заслуженный деятель искусств России, композитор и певец Игорь Корнелюк. Завершатся торжества 23 октября юбилейным ретропарадом, который стартует с Дворцового проезда в 15.00.