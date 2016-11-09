Российская телеведущая Ксения Собчак сходила в сауну, где позанималась аквааэробикой, и затем выложила видео в Instagram. Но вопрос "Ксения Собчак родила или нет" по-прежнему актуален, поскольку из ролика не совсем ясно, беременна светская львица или всё-таки уже родила.

Ксения Собчак, инстаграм

"Позанималась аквааэробикой, попарилась в сауне, пришла в раздевалку и 104 (!!!) пропущенных звонка. Теперь я знаю точное количество моих друзей, читающих жёлтую некачественную прессу", – написала Ксения Собчак пост на своей страничке в Instagram.

На ролике, также выложенном в соцсеть, видно, как Ксения Собчак плавает в бассейне. Однако вода, в которую погружена по плечи Собчак, мешает разглядеть её живот как следует.

А пока подписчики Ксении Собчак обсуждают, можно ли заниматься аквааэробикой при беременности.

"Я всю беременность ходила в баню, и ничего, родила здоровую малышку, всё отлично", – пишет aprelka8085. "Да по Ксении же видно, что она здоровая и крепкая. Если человек на голове может стоять, будучи беременным, что плохого уже от сауны будет?" – задаётся вопросом Ladykazan16. "Матка может раскрыться от горячего душа и от парилки. Кому-то повезло, у кого это не случилось", – переживает lelya_fair.

Ксения Собчак, родила ребёнка или нет

Интернет-общественность каждый день следит за новыми постами Ксении Собчак в инстаграм – вдруг светская львица именно сегодня сообщит, родила она ребёнка или пока нет. В одном из своих последних постов теледива сделала стойку на руках, после чего многие задались вопросом – можно ли вставать в такую сложную стойку, будучи беременной.

Ксения Собчак "родила" ребёнка от Максима Виторгана – эта новость в Сети почти каждый день обрастает невероятным количеством слухов и вымыслов.

Ксения Собчак, последние новости

Отметим, что слухи "Ксения Собчак и Максим Виторган ждут ребёнка" появились ещё несколько месяцев назад, лишь относительно недавно Собчак призналась, что действительно готовится стать мамой.