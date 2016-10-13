Крымчане Александр и Екатерина впервые оказались в Петербурге... по случаю собственной свадьбы. Влюблённые стали победителями проекта «Обмен свадьбами» и вчера поженились. Церемония прошла в шикарном дворце Сюзор, кроме молодых на ней было 20 гостей – родственники и друзья пары приехали из Симферополя.

– Молодые заплатили только за перелёт, всё остальное – праздник, наряды, музыкантов и размещение в отеле для гостей на 2 дня – они получили в подарок, – рассказала Metro организатор «Обмена свадьбами» Наталья Кирьянова.

– Проект стартовал зимой, в мае пара из Петербурга сыграла свадьбу в Ялте, а теперь в Северную столицу приехали крымчане, – продолжает Наталья.

– Конкурсантов просили прислать совместное фото и рассказать свою историю любви. В итоге жюри выбрало Александра и Екатерину.

– Мы знакомы более 20 лет, с детства были соседями и дружили, – поделились с Metro молодожёны, – а не так давно поняли, что любим друг друга и всегда хотим быть вместе.

Организаторы оплатили влюблённым только 2 дня проживания в Петербурге, но Александр и Екатерина решили остаться тут на неделю.

– Будем гулять по городу и знакомиться с достопримечательностями, уже успели сходить в Эрмитаж и прокатиться на кораблике по Неве, но планов ещё очень много, – говорят супруги.

Кстати, в качестве гостей на свадебном банкете крымчан присутствовала и другая пара победителей – петербуржцы Владимир и Ксения.