В следующем году устанавливать новогодние украшения в Петербурге начнут на две недели раньше. А пока корреспондент Metro, прогулявшись по центральным улицам города, практически не обнаружил никаких символов наступающего праздника. Иллюминации нет, новогодних украшений – тоже. Сейчас елкой №1 в городе является дерево у Гостиного двора – это, пожалуй, единственный островок новогоднего наcтроения.

– Мы практически закончили присоединение новогодних украшений к сетям наружного освещения, – cообщили Metro в пресс-службе «Ленсвета». – Будем подключать их с 7-го по 20 декабря. Это на несколько дней раньше, чем в прошлом году. Объём нашей работы сравним с прошлогодним. Всего осуществляем примерно 4700 точек подключения.

Как рассказали в «Ленсвете», праздничная иллюминация будет работать в течение месяца. Основной упор специалисты сделали на светодиодные гирлянды – у них меньше энергопотребление по сравнению с обычными лампами накаливания. Главная ёлка на Дворцовой будет также светодиодной.

Чтобы улучшить настроение горожанам, в следующем году городские власти намерены начинать работу над украшением города гораздо раньше. Уже к 1 декабря, как недавно заявил вице-губернатор Александр Говорунов, было бы уместным запускать световое оборудование. Ведь это не только позволит сделать город более нарядным, но и привлечёт больше туристов.

А пока горожанам придётся немного потерпеть: как сообщил глава ГЦРР Григорий Путинцев, 16 декабря на Дворцовой установят главную ёлку, а с 24 декабря стартует мультимедийное шоу.